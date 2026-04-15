“Cargaban hasta cinco veces al día”: bloquean 50 placas de autos por cargas repetitivas de combustible en Cochabamba

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) bloqueó de forma temporal 50 placas de vehículos que realizaban cargas reiterativas de gasolina en un mismo día y en un mismo surtidor, como parte de operativos de control ejecutados en Cochabamba.

El director distrital de la ANH, Jorge Melgar, informó que algunos motorizados llegaron a cargar cinco cuatro veces en una jornada.

“Se identificó 50 placas que estaban cargando repetitivamente. En el día cargaban hasta cuatro veces, por lo que se procedió al bloqueo y la suspensión temporal del B-Sisa”, explicó.

Melgar señaló que cada caso será analizado de forma individual y no descartó procesos penales. “Estamos evaluando si corresponde iniciar acciones legales. El delito podría ser por acopio ilegal, pero cada caso es diferente”, indicó.

Destacó que el sistema B-Sisa permite detectar este tipo de irregularidades, aunque admitió que requiere ajustes. “Antes el sistema bloqueaba automáticamente el carguío repetitivo, ahora no. El surtidor debe alertarnos, por lo que debemos mejorar el control”, sostuvo.

OperativosLos operativos se realizaron en estaciones de servicio de la ruta Cochabamba–Sacaba y continuarán en otros puntos del departamento.

“La próxima semana se ampliarán a la ruta Cochabamba–Quillacollo y al valle alto”, adelantó.

Según la ANH, las sanciones recaen directamente sobre los propietarios de los vehículos, quienes deberán presentarse en oficinas para justificar las cargas reiteradas y regularizar su situación para levantar el bloqueo.

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