Carvajal le escribe al presidente Luis Arce y le pide hacer cumplir el acuerdo

La Paz, Bolivia

La presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Amparo Carvajal, llegó la mañana de este lunes a la Casa Grande del Pueblo para entregar una carta dirigida al presidente Luis Arce.

La activista le pide a la primera autoridad del país que dé cumplimiento a lo acordado en referencia a la gente de Edgar Salazar, que tomaron la Casa de los Derechos Humanos durante casi dos meses desde el 2 de junio, mientras ella realizaba vigilia en el exterior y, luego en la terraza.

Denunció que desde que dejó la vigilia -a partir de la gestión realizada por la Embajada de España y la ministra de la Presidencia- no ha podido retornar a las oficinas de Derechos Humanos.

"Transcurridos 22 días aún no he podido ingresar a la Casa de los Derechos Humanos para reiniciar nuestras actividades en mi calidad de presidenta", afirmó Carvajal.

Así, Carvajal detalló que se deben cumplir los estatutos orgánicos de la institución, la recuperación de los predios y la devolución del NIT a la presidencia legal de la entidad. Por lo que se espera una respuesta clara.

También, afirmó que no tiene nada que dialogar con el sector afín a Edgar Salazar porque "ellos fueron los usurpadores, no hay nada pactado". Además, denunció que los hostigamientos siguen.

"Continúa. Para yo, en esa buena voluntad, esto lo anuncio porque no lo he recibido yo directamente, pero sí que había pedido si yo era capaz de dialogar con alguien y cómo no, yo soy una persona que dialogo", agregó.