Cuenta regresiva para la segunda vuelta: hoy termina la campaña electoral

La campaña electoral para la segunda vuelta de gobernadores entra en sus últimas horas. Este miércoles concluye oficialmente el periodo proselitista en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Oruro y Beni.

A partir de la medianoche comenzará el silencio electoral, por lo que candidatos y organizaciones políticas intensifican sus actividades antes de la jornada de votación prevista para este domingo.

En Santa Cruz, la alianza Libre realizó en los últimos días diferentes actividades de campaña. Este martes, simpatizantes protagonizaron un “rotondazo” que concluyó en el Cristo Redentor, con la participación de Paola Aguirre.

Por su parte, Juan Pablo Velasco centró parte de su agenda en municipios del área rural, como Yapacaní, donde buscó reforzar apoyo de cara a la segunda vuelta.

Mientras tanto, la agrupación Santa Cruz para Todos, que impulsa la candidatura de Otto Ritter, realizó concentraciones en la capital cruceña y recorridos por regiones como la Chiquitania.

Desde esa organización política informaron que el cierre de campaña se realizará este miércoles en Puerto Quijarro.

En sus intervenciones, Ritter destacó el potencial productivo de varias regiones del departamento, entre ellas Cuatro Cañadas, y remarcó su presencia en distintos puntos del territorio cruceño.

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