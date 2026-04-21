Denuncian que BoA trasladó Bs 11,8 millones en efectivo a Cuba y abren proceso contra exautoridades

El viceministro de Transparencia, Yamil García, aseguró que la investigación sobre la ruta Viru Viru-La Habana detectó presuntas irregularidades adicionales relacionadas con el traslado físico de dinero en efectivo hacia Cuba.

Según la autoridad, Boliviana de Aviación habría llevado más de 11,8 millones de bolivianos en efectivo a La Habana, presuntamente al margen de los mecanismos del sistema bancario internacional.

“BoA llevaba el dinero en efectivo hasta La Habana, realizaba el traslado físico de dinero como si se tratara de recursos privados”, afirmó García.

El viceministro sostuvo que estas operaciones habrían generado observaciones en el sistema financiero internacional y aseguró que, debido a este tipo de movimientos, el Citibank decidió cerrar las cuentas de Boliviana de Aviación en 2023.

Según explicó, estas acciones no solo constituyen posibles faltas administrativas, sino que podrían derivar en responsabilidades penales.

Por ello, anunció que el Viceministerio de Transparencia presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra seis exautoridades vinculadas al manejo de la aerolínea estatal.

García indicó que, por el momento, no se darán a conocer los nombres de los denunciados debido a que ya existe una admisión del caso por parte de la Fiscalía y las citaciones ya fueron emitidas.

Asimismo, señaló que incluso ya se convocó a la defensa pública para la toma de declaraciones.

De acuerdo con la denuncia, las exautoridades son investigadas por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, en un caso que involucra un daño económico estimado en 18,5 millones de bolivianos.

Finalmente, el viceministro destacó el trabajo coordinado con el Ministerio de Obras Públicas, al considerar que permitió que estos antecedentes salieran de los archivos internos de BOA y fueran puestos en conocimiento de la población y de las autoridades judiciales.

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