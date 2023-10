Desarrollo Rural reporta 70 municipios y 25.143 hectáreas de cultivos afectados por la sequía

Bolivia

Hasta la fecha, la sequía llegó a 70 municipios y 80.711 familias a escala nacional; mientras que 25.143 hectáreas y 163.000 cabezas de ganado fueron afectadas.

En el caso de los animales, reportó una afectación a 163.000 cabezas de ganado, de los cuales ya fallecieron más 6.524. Asimismo, la campaña de verano está en riesgo por la falta de lluvia.

"No habrá más porque normalmente en la época de invierno en las zonas donde hay harta afectación, no se siembra, pero está en riesgo, si es que no lloviera, la campaña de verano, que es la más fuerte de la parte occidental. Si no lloviera en noviembre, va a atrasar la producción y cuando se atrasa siempre hay un periodo donde normalmente se cosecha que posiblemente puede haber alguna afectación", agregó.