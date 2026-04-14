Desplegaron patrullas desde Chimoré para el rescate tras tragedia aérea

Mientras el país asimila la pérdida de los dos pilotos del Cessna CP-3243, las tareas operativas se extendieron al cuartel de Umopar, en el municipio de Chimoré. Desde este punto estratégico, se coordinó el movimiento de patrullas terrestres que buscan consolidar la seguridad en la zona del siniestro y apoyar en las investigaciones que la Policía Boliviana continúa ejecutando.

Según informes obtenidos desde la base policial en el Trópico, un equipo compuesto por 11 personas se dirigió al lugar del accidente tras confirmarse la ubicación de la aeronave. El contingente debió desplazarse aproximadamente 100 kilómetros desde Chimoré, enfrentando las dificultades propias de una región caracterizada por su densa vegetación y terreno pantanoso.

Hasta el cierre de este reporte, el movimiento en el cuartel de Umopar era hermético; las patrullas enviadas aún no habían retornado a la base debido a la distancia y la complejidad del trayecto, lo que refleja la magnitud del desafío logístico que representa el rescate en esta zona.

El personal desplazado tiene la misión de asegurar el área donde quedaron los restos de la avioneta para permitir que los peritos realicen el levantamiento de evidencias sin alteraciones. Aunque los cuerpos de los capitanes Carlos Moyano y Julio César Sardan fueron evacuados inicialmente por vía aérea hacia Santa Cruz, el equipo terrestre es fundamental para recuperar componentes de la nave que ayuden a explicar el accidente.

La zona de Chimoré se mantiene como el centro de operaciones terrestres, mientras la policía y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) cruzan datos para entender por qué la aeronave terminó precipitándose en una de las regiones más inaccesibles del departamento.

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