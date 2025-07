¿Por qué Tuto apoyó el Referéndum de 2009? Esto respondió

Uno de los cuestionamientos de los detractores políticos de Jorge Tuto Quiroga es que supuestamente apoyó la realización del Referéndum en 2009 que terminó ganando el masismo. ¿Apoyó Tuto ese referéndum?, se le consultó en la Caja Negra de Red Uno.

El candidato por la agrupación Libre dijo que lo hizo “para que no se apruebe una ‘constitución cubana’. Logramos cambiar más de 150 artículos”. Explicó que la influencia cubana en el gobierno del MAS establecía que en el texto constitucional se retiren derechos fundamentales. Evo dijo que no se iba a cambiar ni una sola coma de la constitución cubana, pero se logró cambiar 150 artículos además de incorporar la autonomía, iban a quitar las casas, el respeto a la libertad de expresión, respeto a los derechos, que no se expulse a los colegios de convenio, que no desaparezcan las cooperativas, entre otras cosas.

“Lo que hicimos fue salvar a Bolivia de la constitución cubana; la que tenemos ahora no es perfecta, pero tampoco somos Cuba”, dijo. Agregó que luego, en el Referéndum del 21F se hizo respectar el ‘NO’ a la reelección”.

“En parte por las movilizaciones populares que tuvimos, no somos Cuba o Venezuela”, subrayó.

