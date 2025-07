Ferreira sobre Quiroga: De la valentía a la 'visión confrontacional'

El exministro de Defensa, Reymi Ferreira, analizó las propuestas y el desempeño del candidato presidencial Jorge Tuto Quiroga durante su entrevista en la 'Caja Negra' de Red Uno.

Ferreira elogió la valentía de Quiroga por "no escapar" en momentos de crisis, pero criticó sus afirmaciones sobre la historia reciente del país y su plan de gobierno. El exministro señaló que el plan económico de Quiroga, que propone una mayor dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), sería un "retroceso" y cuestionó su rol en la salida de Evo Morales, afirmando que subestima el papel de la sociedad civil y las fuerzas de seguridad en el conflicto de 2019. Además, Ferreira destacó la falta de autocrítica del candidato sobre su pasado político, considerándolo un punto débil en su campaña.

Por otro lado, cuestionó sus afirmaciones sobre el proceso constituyente entre 2008 y 2009. "No es cierto que haya una constitución cubana. Lo que pelearon era que se defienda las cooperativas, especialmente de Santa Cruz; que el latifundio, si se le pone un límite no sea retroactivo; y caricaturizaron y estuvieron de acuerdo las autonomías departamentales, que eran mandatos de un cabildo. Después cuando habla del gas, no dice que, en el periodo que le tocó gobernar, la renta petrolera era de 350 millones de dólares, solo el 18% de los ingresos de las empresas del Estado iban al Estado, el saldo quedaba para el fondo de capitalización y el 32% para las empresas extranjeras", detalló.

En cuanto a sus declaraciones sobre la salida del expresidente Evo Morales, tras su renuncia, Ferreira apuntó que subestima al sector de la sociedad civil, principalmente urbana, que se pronunció contra el gobierno, al decir que él lo "sacó". "Quien lo sacó fueron los militares, cuando rompen su mandato constitucional y se rebelan, igual que la Policía. También un montón de gente movilizada. Asumir ese protagonismo, me parece inadecuado", agregó.

En cuanto a su propuesta económica, el exministro aseveró que su plan "enajena" la autonomía económica porque estaremos sujetos a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que se hacía antes. Además, que la lucha de política contra las drogas estará en manos de la DEA, la Policía Federal de Brasil.

"La situación económica es mala, no se puede negar. Pero si uno compara el PIB entre el 2001 y el 2002, cuando Tuto era presidente, fue entre 1.7 y 2.7. En el actual gobierno, va de 1.2 a casi 3, no hay gran diferencia. Lo que pasará simplemente será un cambio de viraje, de una política en que el Estado tiene un rol social, redistribuidor y activo, a un Estado ausente, que su función será poner orden público y reprimir", agregó.

También observó que Quiroga no habló de su rol en el gobierno de Jeanine Añez o su acompañamiento al dictador Hugo Banzer Suarez. "Si Tuto es presidente, me parece que su punto débil es que tiene un plan confrontacional muy grave. La violencia no da resultado. Es un hombre técnico, tecnócrata, honrado", detalló.

Consideró que su apoyo en las encuestas, es reflejo del fin del ciclo del gobierno del MAS, que no se evidenciaba en las anteriores elecciones. Esto sumado a la crisis institucional.

