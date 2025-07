La fórmula de Tuto Quiroga a debate: ¿Acierto o error estratégico?

La elección de Juan Pablo Velasco como candidato a la vicepresidencia de Jorge "Tuto" Quiroga fue el foco del análisis de la periodista Maggy Talavera y el exministro Reymi Ferreira tras la entrevista del candidato presidencial en la Caja Negra de Red Uno. Mientras Talavera considera que la "abismal" diferencia entre ambos candidatos y la falta de experiencia política de Velasco no benefician a la campaña, Ferreira defiende la elección como una jugada estratégica.

Según Ferreira, la figura de Velasco se conecta con el electorado joven y digital, además de fortalecer la posición de Quiroga en Santa Cruz. Apuntaron que el programa de Quiroga es una "vieja receta" de hace 30 años, pero Talavera advierte que el principal punto débil de la candidatura es precisamente su compañero de fórmula.

Respecto a su candidato a la vicepresidencia, Juan Pablo Velasco, comentó que fue "una sorpresa" porque se habían barajado otros nombres. "No da para comparar a Tuto con Juan Pablo, pensando incluso cuando Tuto comenzó, hay una diferencia abismal, tanto en lo profesional, como en lo político. No le aporta a Tuto, él ya tenía un porcentaje asegurado más o menos fijo que no varió en los sondeos, se supone que su candidato a la vicepresidencia debió haber aumentado la intención de voto. Voy a pedir disculpas, si me equivoco", aseveró.

Consideró que la preparación para ser vicepresidente va más allá de la edad o la experiencia. "Un candidato no se hace de la noche a la mañana. No es solamente un tema de preparación política. Por ejemplo, Andrónico Rodríguez que es joven, pero ha tenido toda una vida en la política y tampoco se lo ve preparado. No creo que sea un acierto para Tuto la elección de Juan Pablo", agregó.

Por su parte, el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, comentó que el cargo de vicepresidente es político y no tecnocrático, en referencia al candidato a la vicepresidencia de Quiroga, Juan Pablo Velasco. "Hay tres factores, uno, representa lo digital, está asociado con esos emprendimientos y es uno las propuestas centrales de la propuesta de Tuto; segundo, la juventud, un segmento importante de los votantes; tercero, la plaza fuerte de Tuto es Santa Cruz, de donde es Velasco. Más que de gestión, es una figura electoral, el joven no tiene experiencia política, pero la puede llegar a tener", comentó.

Conclusiones finales

A la vez, Ferreira aseveró que el programa que plantea Tuto, "se planteó hace 30 años". "Es la misma receta que la decoró un poco, pero ahora la coyuntura es más favorable para esa propuesta", dijo.

Para Talavera, Quiroga se muestra como un candidato sólido, que dice lo que piensa, tiene habilidad para hablar y comunicarse. "El punto débil será su compañero de fórmula. En poco tiempo no sé si logrará revertirlo", complementó.

