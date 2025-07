Talavera: Quiroga "sabe hablar", pero sin plan para la gobernabilidad

Maggy Talavera, periodista de gran prestigio, analizó en el programa 'Caja Negra' la participación del candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga. Si bien elogió su habilidad para comunicar sus ideas de forma "contundente", cuestionó la falta de un plan claro para la gobernabilidad del país. Talavera destacó que las propuestas "radicales" de Quiroga, como militarizar la lucha contra el narcotráfico y reformar la Constitución, carecen de una estrategia para generar consensos en la Asamblea Legislativa Plurinacional y evitar la confrontación en una Bolivia "muy fragmentada".

"Dice lo que va a hacer, con contundencia, pero no dijo cómo va a lidiar con un país que está muy fragmentado. No la va a tener fácil por más que quiera tener dos tercios. El vicepresidente tiene una responsabilidad muy grande en el congreso. No habló si ha considerado cuál es el impacto que van a tener cada una de las medidas que plantea, cuando habla de autonomía total, de hacer reformas a la Constitución, el tema del narcotráfico, militarizar, coordinar con fuerzas de otros países; son medidas de fuerza. ¿Tendrá la capacidad de lidiar con todo esto sin haber pensado previamente cómo va a lograr consenso en la Asamblea Legislativa Plurinacional y todos los sectores que se verán afectados?", afirmó.

Comentó que en el tema de narcotráfico y avasallamientos hay grupos violentos involucrados, pero no hay un mensaje claro de quiénes se verán afectados y cómo se logrará concretar las medidas que propone. "En toda la campaña, lejos de ir limando asperezas, decir que nos vamos a necesitar todos después del 17 de agosto; veo una confrontación que complica cualquier tipo de acuerdo que se pueda hacer después. Hizo alusión, aunque no de manera directa, a alianza Unidad, Samuel Doria Medina. ¿Tendrá la capacidad y cómo lo va hacer estas medidas radicales pensando qué país va a recibir? ", agregó.

Mira la programación en Red Uno Play