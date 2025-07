Quiroga en la mira: ¿Su trayectoria es un punto a favor o en contra?

El candidato presidencial Jorge "Tuto" Quiroga fue el protagonista del programa 'Caja Negra' de Red Uno, donde un panel de expertos analizó su trayectoria política. Los analistas coincidieron en que su amplia experiencia puede ser una ventaja clave en la campaña electoral, aunque señalaron que sus propuestas económicas y su discurso sobre la renovación política podrían ser puntos débiles.

Así, la periodista Maggy Talavera apuntó que tiene una trayectoria de larguísimo aliento, ya empezó muy joven en la política. "Ha estado siempre en una misma línea, pero con muchísimas alianzas y el salto más significativo que dio fue cuando dejó ADN y formó su propio partido. No es una figura nueva, de renovación. Todos quieren remarcar eso, que no son la política tradicional. Uno tiene que ser sincero, más bien es un plus, experiencia, no correrse. Hay un rechazo generalizado de la gente de esa vieja forma de hacer política. Pero, si tiene un plus a favor, ¿por qué negarlo? Si es una cuestión de transparencia, deberían decirlo", comentó.

Para la analista, si tiene una trayectoria que podría jugarle a favor, porque ahí demostró que tiene capacidad, debería tener la habilidad de "saber vender eso como algo positivo" y superar el complejo de que quienes estuvieron en anteriores gestiones "tienen algo que esconder".

A su vez, el exministro de Defensa, Reymi Ferreira, consideró que es favorable y no desventajoso "tener experiencia". "Es un personaje del siglo pasado sin duda. Es el único que ha sido presidente y vicepresidente. Esa experiencia le puede servir, es un punto favorable. Además, no se lo ha asociado a temas de corrupción, es algo que le ayuda, además de que tiene experiencia técnica", dijo.

Para Ferreira, lo desfavorable es que su propuesta se basa en una apertura total al mercado, una política de economía restrictiva. "No sé si eso es compatible con lo que dice de trabajar para las mayorías. Son políticas que no varían mucho de lo que se planteó el siglo pasado, en 1996 o 1985, eso puede ser complicado. Otro aspecto que puede ser crítico es que dice que entrará al Chapare, eso puede generarle problemas si es presidente", agregó.

A nivel internacional, consideró que Quiroga tiene más relacionamiento con los sectores "duros" de la derecha. "De los candidatos actuales, el que más se parece en su propuesta a Javier Milei (presidente de Argentina) es Tuto, es el que tiene más filo en la sierra", afirmó.

