La campaña “Tu Sueño Navideño” de El Mañanero ya comenzó a recibir cartas de niños y familias que esperan cumplir sus deseos esta Navidad. La iniciativa busca hacer realidad algunos de estos sueños y, además, reunir juguetes, ropa y zapatos para compartir con los más pequeños.

Las personas interesadas en participar pueden dejar sus cartas en las oficinas de Red Uno, ubicadas en la calle Fortín Toledo, esquina Canadá. Los primeros sobres ya llegaron y se espera que más personas se sumen a la campaña.

Los padrinos serán los encargados de elegir algunas cartas para ayudar a cumplir los deseos de sus autores.

Por otro lado, la "Bolsa Naranja" continúa recolectando juguetes para llevar alegría a los niños. La iniciativa visita mercados y empresas para recibir las donaciones de la población.

En la feria Barrio Lindo, los comerciantes se sumaron con aportes de ropa, juguetes y zapatos.

La campaña invita a empresas, instituciones y personas particulares a sumarse con sus donaciones para que más niños puedan recibir un regalo esta Navidad.