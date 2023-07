La Paz, Bolivia

Un nuevo caso de estafa se denunció en La Paz, donde un joven que estaba mucho tiempo sin trabajo, encontró una interesante oferta laboral en redes sociales, en una empresa minera. Pero fue víctima de extorsión.

Luego de postularse, le pidieron dinero para un curso de capacitación previa, pero jamás le entregaron el certificado de validación del curso, ni le dieron el puesto de trabajo. Cuando intentó contactarlos, los estafadores desaparecieron.

"Han publicado una falsa convocatoria, a la cual respondí enviando mi currículum e información personal. Posteriormente, me dicen que requiero completar unos cursos. Casualmente la persona que está haciendo esta contratación me dice que conoce a una persona que puede facilitarme esos cursos. Hago el pago de la inscripción, sin embargo, de forma tardía ya me doy cuenta de que esto no es regular, me doy cuenta de que no corresponde hacer este pago", reveló la víctima.