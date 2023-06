Cargando...

Tras la reciente estafa de 28 mil dólares sufrida por un hombre a manos de supuestos astrólogos milagrosos, el equipo de NOTIVISIÓN llevó a cabo un sondeo por las calles de San Cruz para conocer la opinión de la población sobre los rituales astrológicos. ¿Son los astrólogos del amor ahora los astrólogos del dinero?

En el sondeo realizado, se encontró una división de opiniones entre los transeúntes consultados. “Si ellos (los estafadores) pudieran duplicar el dinero, serían millonarios. Es difícil que alguien pueda duplicar tu dinero, eso es solo una forma de engañarte para quitarte tu dinero”, expresó uno de los entrevistados. Otro transeúnte comentó: “Eso es ingenuidad de una persona. ¿Cómo podría entregar tanto dinero? Yo no creo en esas cosas”.

Estos presuntos astrólogos ofrecen soluciones en trabajo, negocio, salud y otros aspectos de la vida, tanto en puntos físicos de la ciudad como a través de internet. Sin embargo, al consultar a algunos astrólogos de la zona de la Ramada, afirmaron que ellos no pueden duplicar dinero, limitándose a realizar trabajos relacionados con separaciones, limpias y sanaciones.

Por su parte, Abel Montaño, exjuez y exfiscal de Santa Cruz, advirtió a la población que no caiga en la tentación de los delincuentes que buscan diferentes formas de robar, engañando a la gente. Las víctimas pierden dinero debido a la ambición. “El cuento del tío es un caso típico, donde se engaña a las personas con mentiras o historias para lograr un traslado patrimonial o al hacer creer que un familiar ha sido detenido”, afirmó Montaño.

Abel Montaño, exjuez y exfiscal de Santa Cruz.

El jurista recomendó no caer en este tipo de engaños ni en llamadas desmesuradas, puesto que no son reales. “La recomendación es no dejarse engañar por la ambición y la búsqueda de ganancias rápidas y fáciles”, añadió el jurista.

La historia de estafa perpetrada por supuestos astrólogos milagrosos generó un debate en la capital cruceña, resaltando la importancia de la precaución y el escepticismo ante promesas demasiado buenas para ser verdad. Los ciudadanos deben estar alerta y evitar caer en las garras de estafadores que buscan aprovecharse de la ingenuidad y la ambición de las personas.

