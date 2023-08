Facturación electrónica: Gremiales aseguran que su régimen no está obligado a emitir factura

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Confederación de Gremiales de Bolivia indicó estar de acuerdo por facturación electrónica ya que la mayoría pertenecen al régimen simplificado y no al general.

“Nosotros el pasado jueves en la ciudad de Santa Cruz en la Central Obrera Departamental (COD) hemos recibido la visita del señor Mario Cazón, presidente del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), quien fue con los gerentes distritales y su equipo técnico justamente a explicar por qué viene el tema de la facturación electrónica”, manifestó el ejecutivo de la Confederación Nacional de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García.

“Los gremialistas que estamos en los mercados el 90% estamos en el régimen simplificado y el 10% está en el régimen general. El régimen simplificado actualmente está vigente; esto significa que los hermanos gremialistas que tenemos un capital de trabajo de menos de sesenta mil bolivianos no emitimos facturas, por tanto, no tenemos que facturar electrónicamente, no tenemos que dar ningún tipo de factura, entonces los gremiales tenemos un régimen simplificado que nos protege a la familia gremial”, agregó.

Mario Cazón, por su parte, reiteró que los vendedores minoristas, artesanos y comerciantes ambulantes que no emiten facturas no estarán obligados a adoptar la facturación electrónica. Asimismo, subrayó que los gremialistas y cuentapropistas acogidos al Régimen Tributario Simplificado (RTS) no estarán obligados a emitir facturas electrónicas si su capital es menor o igual a Bs 12.000.

No obstante, se informó que aquellos contribuyentes del régimen tributario cuyo capital supere dicho monto y alcance hasta Bs 60.000, tendrán distintos niveles de aportación según su clasificación.