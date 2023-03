Cochabamba, Bolivia

Una mujer denunció que fue estafada en el cambio de dólares. La víctima señaló que dos librecambistas le dieron 300 dólares falsos.

Fue en el sector del Sombrero de Chola, en cercanías de las avenidas América y Melchor Urquidi, donde la mujer compró dólares a dos sujetos presuntamente extranjeros.

Dudo un poco, pero decidió vender sus dólares por la urgencia que tenía.

"Entonces, me acerqué, dudé un momento, pero realmente necesitaba bolivianos y eran las cinco de la tarde. Le pregunté si me podía cambiar 300 dólares y dijo que ya. Me dio 1.000 bolivianos, los conté, luego me dio otros 1.000 y los conté, cuando les entregué los 300 dólares, aprovecharon que mi hijo abrió la ventana y me descuidé; en ese momento, me hicieron el cambio", develó.