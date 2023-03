Le robó $us. 30.000 a su madre y le puso billetes de alasitas para que no se dé cuenta

Santa Cruz, Bolivia

Una madre de 69 años denunció a su hija de 17 años por haberle robado $us 30 mil, dinero del ahorro que su hijo mayor le enviaba de Estados Unidos. La hija ladrona fue enviada con detención preventiva al Centro Educativo Nueva Vida Santa Cruz (Cenvicruz). Hay otras cuatro personas aprehendidas.

“Fue mi propia hija que saco el dinero de mi casa”, relató entre lágrimas la progenitora.

El dinero era sacado por la muchacha de una caja donde su madre lo guardaba. Los recursos económicos estaban destinados para la compra de un departamento.

Los datos dan cuenta de que un odontóloga y vecina de la víctima, inducia a la menor a que retire el dinero y se lo entregue.

“ Quiero cortarlo esto, le pido a Dios, ojalá que sea lo mejor lo que estoy haciendo ”, señaló la mujer en referencia a la detención preventiva de su hija en Cenvicruz.

Las investigaciones mostraron que la joven retiraba el dinero y le entregaba a la profesional odontóloga, quien incluso alquiló un departamento en un condominio céntrico de Santa Cruz y lo amobló, también se había comprado varios teléfonos celulares con el dinero robado.

“Yo la perdono porque una madre siempre perdona, pero lo único que quiero es que ella se comporte y que no siga haciendo lo que me ha hecho a mí, si eso me hizo a mí que espero que le haga a los demás”, expresó la mujer.