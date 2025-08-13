“No los conocíamos”: Testigo relata operativo que reveló triple muerte en Santa Cruz

Un estremecedor hallazgo conmocionó la madrugada de este miércoles a los vecinos del barrio Petrolero Norte, calle Palitos, en Santa Cruz, donde la Policía reportó el presunto asesinato de tres personas al interior de un domicilio.

Un vecino del sector, quien fue testigo del despliegue policial, relató a la Red Uno cómo se desarrollaron los hechos. “Alrededor de las 11:00 vino la Felcc para un operativo, había gente de inteligencia también aquí, porque parece que hubo una denuncia de gente desaparecida por secuestro. Empezaron a investigar en movilidades. Un auto tipo taxi agarraron y lo hicieron declarar a la persona”, explicó.

Según el testimonio, el operativo se centró en la vivienda donde se encontró los cuerpos sin vida. “Fueron tres personas que encontraron. Según el oficial, dos eran de sexo masculino… la casa parece que estaba en alquiler porque siempre estaban diferentes tipos de gente”, detalló.

El testigo también indicó que en la zona no se conocía a quienes habitaban la casa. “Nosotros no conocíamos a nadie”, afirmó, lo que generó aún más incertidumbre entre los residentes del barrio.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial con los detalles del caso. Se espera que en las próximas horas, las autoridades policiales brinden información sobre las identidades de las víctimas y las circunstancias del presunto crimen.

