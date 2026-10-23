Gobernación cruceña exige sanciones tras la liberación de doce funcionarios retenidos en Guarayos

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz informó mediante un comunicado en sus redes sociales que "los doce servidores públicos retenidos en el municipio de Urubichá, provincia Guarayos, fueron liberados".

El equipo, integrado por personal departamental, de la ABT y un policía, realizaba desde el 21 de octubre una misión oficial en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural Ríos Blanco y Negro para verificar presuntos asentamientos, apertura de caminos y actividades irregulares, momento en el que fueron privados de libertad por comunarios del lugar.

Desde la entidad departamental remarcaron que la liberación no cierra el caso. Por este motivo, expresaron su exigencia a la Policía Boliviana y al Ministerio Público de que investiguen la denuncia presentada ante la Felcc de Guarayos (Caso N° 118/26) y sancionar a los responsables.

Las autoridades recalcaron que "nuestros funcionarios cumplían su deber en defensa del patrimonio natural de todos los cruceños".

Finalmente, afirmaron que ninguna medida de hecho puede impedir el cumplimiento de la ley, por lo que la institución realizará un seguimiento constante y mantendrá informada a la población.