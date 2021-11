Gobierno advierte con vender carne mediante Emapa si continúa el incremento del producto

Cargando...

El viceministro de Desarrollo Rural, Álvaro Mollinedo, manifestó este lunes que tras una reunión sostenida entre el gobierno y los ganaderos se habría determinado que no existe el incremento del precio de la carne, ya que ese sector justificó que no subió el costo, por lo que no tendrían motivo para que los comercializadores finales incrementen producto.

Así mismo anunció que si el sector carnicero no cumple el acuerdo efectuado en el departamento de Cochabamba, donde se estableció que no se incrementará el precio de la carne, será el gobierno a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos “EMAPA”, quien comercializará el producto a un precio justo.

"Si insisten en subir el precio de la carne, nos hemos reunido nuevamente con los ganaderos que justifican que no existe motivo para subir, si persisten vamos a tratar de comercializar en precios justos por Emapa", manifestó Mollinedo.

Por su parte el ministro de Desarrollo Productivo, Néstor Huanca, afirmó que no existe ningún motivo para que el sector de carniceros suba el precio del producto.

"Decir a la población boliviana, no existe algún motivo para hacer el incremento del precio del kilo de res en Bolivia", aseveró Huanca.

La pasada semana la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), anunció a través de su máximo dirigente, Jesús Huchani, que en un ampliado de todo el país se determinó subir el precio de la carne en función al costo de entrega de los ganaderos, agregaron que en algunas regiones ya se incrementó el kilo gancho, debido a que los ganaderos estarían vendiéndoles el producto a un mayor costo.

Anunciaron además la realización de marchas y movilizaciones en todo el país exigiendo al gobierno, que frene los abusos en el incremento del precio de la carne ocasionado presuntamente por los ganaderos. Este lunes marcharon además en el departamento de Cochabamba contra la subida de la carne, donde inculparon nuevamente a los productores de Santa Cruz.

El fin de semana la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), aseguró que los productores de carne no incrementaron el precio y que los mismos se mantienen definidos desde hace un tiempo atrás, por lo que agregaron que no está justificado el incremento del precio al consumidor final.