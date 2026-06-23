Gobierno de EEUU expresa apoyo a Bolivia para restablecer orden

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia informó, a través de sus redes sociales, que el encargado de Negocios, Erik Martini, sostuvo una reunión con el ministro de Gobierno, Roberto Ríos Oviedo, en la que expresó el firme apoyo de Estados Unidos al Gobierno de Rodrigo Paz y al pueblo boliviano.

Según la publicación, el respaldo se da frente a más de 50 días de bloqueos y ataques antidemocráticos registrados en el país.

Conversaron sobre apoyo a la Policía Boliviana

Durante el encuentro, el representante diplomático y el ministro Marco Antonio Oviedo conversaron sobre donaciones previas y futuras de equipos por parte del Gobierno de Estados Unidos para la Policía Boliviana.

De acuerdo con la Embajada, esta cooperación tiene el objetivo de contribuir al restablecimiento del orden y la seguridad pública en Bolivia.

Apoyo en medio del proceso de normalización

El pronunciamiento de la Embajada se conoce en un contexto en el que el Gobierno boliviano busca consolidar la pacificación, restablecer la transitabilidad en las carreteras y normalizar el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros insumos esenciales tras varias semanas de bloqueos.

La reunión entre ambas autoridades refuerza la cooperación bilateral en materia de seguridad y orden público, en momentos en los que las fuerzas del orden continúan desplegadas en diferentes regiones del país.

Gobierno de EE.UU. ratifica respaldo

En su publicación, la representación diplomática estadounidense remarcó su apoyo al Gobierno boliviano y al pueblo de Bolivia, destacando la importancia de preservar el orden democrático y la seguridad ciudadana.

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