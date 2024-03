Inhabilitado busca 'padrino' para las elecciones judiciales

Santa Cruz, Bolivia

El abogado Lucas Wilbur Torres Añez, que fue inhabilitado para las Elecciones Judiciales 2024, protestó de una singular forma. Así, llegó a oficinas de la Brigada Parlamentaria cruceña, con un letrero y fajos de billetes, asegurando que busca un padrino para "comprar" el cargo, ya que sería la única forma de llegar a ser magistrado.

Torres presentó su postulación al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por el departamento de Santa Cruz. Es uno de los 14 inhabilitados.

La pasada jornada, se difundió un audio que apuntaría a un supuesto 'cuoteo' de las candidaturas con influencias en autoridades parlamentarias. En la grabación, se escucha supuestamente al senador ‘evista’, Miguel Rejas, en una reunión con postulantes.

"He venido a buscar mis padrinos, que no estaba dentro de la convocatoria para candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, pero, por los audios que se han filtrado, entendemos que necesitamos padrinos. He venido con mi nombramiento de padrinos y no los encuentro. Estoy nombrando mi super padrino y dándoles las gracias por nombrarme magistrado. He venido con lo que les gusta a los de la inteligencia artificial que tienen poco de inteligencia", afirmó mostrando el dinero y un letrero que indicaba lo mismo.

El jurista comentó que dos de las observaciones que le realizó la Comisión Mixta fue la libreta de servicio militar y los años de experiencia.

"Me fue observado que no cumplía con mi libreta de servicio militar. Traje la original (mostrando el documento), cumplí mi servicio militar a la edad de 18 años en el Colegio Militar del Ejército, respeté la Constitución y, en su tiempo oportuno, me presenté. La segunda observación era que yo no cumplía con los años que establece la convocatoria con el ejercicio como abogado. Hace 16 años que soy abogado, desde el año 2009 a la fecha vengo litigando", argumentó.

También afirmó que, a pesar de querer buscar un cambio en la justicia, no presentará una impugnación porque no confía en el proceso.

"Vengo encontrándome con un sinnúmero de perjuicios que ocasionan que la gente se canse de esta justicia. Por eso es que yo, un abogado de a pie, litigante que me he animado a postularme al Tribunal Supremo de Justicia para buscar una justicia inclusiva. Cumplo con todos y cada uno de los requisitos que la ley me obliga en esta convocatoria. No (impugnaré) porque sería convalidar actos ilegales porque esta situación ya nació ilegal y viciada", complementó.