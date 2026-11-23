La falta de lluvias desde agosto provocó que se sequen los pozos y se pierdan cultivos en comunidades del municipio de Viacha. Mientras los pobladores piden ayuda a las autoridades, especialistas advierten que el aumento de las temperaturas podría acelerar los efectos del cambio climático y afectar las reservas de agua del lago Titicaca.

En San Vicente de Collagua, municipio de Viacha, la sequía mantiene preocupadas a las familias agricultoras. La falta de precipitaciones provocó que los pozos se secaran, dejó sin agua a los cultivos y afectó al ganado. Ante esta situación, los comunarios deben trasladar agua desde Viacha para cubrir sus necesidades de consumo.

"No ha llovido, es el reclamo de los habitantes de San Vicente de Collagua, en el municipio de Viacha, donde la sequía se prolonga desde agosto", es la preocupación que expresan los pobladores, quienes aseguran que tampoco reciben apoyo de las instituciones ni de las autoridades.

La ambientalista y diputada, Cecilia Requena, explicó que el calentamiento global está relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero, generados principalmente por la quema de combustibles fósiles. Señaló que el uso de vehículos y la generación de electricidad a partir de gas contribuyen a este fenómeno.

"Cada vez que usted quema, que usted maneja un auto, o que usted utiliza una luz que está sobre la base de un motor a gas, nosotros estamos emitiendo gases que generan lo que se llama efecto invernadero", explicó.

Requena sostuvo que la población puede contribuir a reducir los efectos del cambio climático mediante el ahorro de agua, el uso de energías alternativas, la protección de los bosques y la recuperación de vegetación nativa.

Por su parte, el biólogo boliviano Julio Rojas advirtió sobre la aceleración de los escenarios climáticos. Según explicó, una proyección que estimaba para 2040 un incremento de 1,5 grados centígrados en la temperatura media global podría alcanzarse en 2027, es decir, 13 años antes de lo previsto en ese escenario.

El especialista también alertó sobre la reducción progresiva de los niveles de agua del lago Titicaca, situación que podría generar consecuencias en el abastecimiento de agua potable, la producción agrícola y el medio ambiente, especialmente en las comunidades del altiplano.

"El lago Titicaca está en un continuo proceso de destrucción de los niveles de agua y se está acelerando con estos periodos de altas temperaturas", manifestó Rojas.

Mientras tanto, el Senamhi emitió alertas hidrológicas por posibles crecidas de ríos en el territorio nacional, con excepción de Oruro. De acuerdo con el pronóstico, las alertas estarán vigentes hasta el sábado 28 y se prevén precipitaciones entre leves y ligeras a partir del miércoles.