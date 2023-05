"¡Lo rescatamos!": Ciudadanos evitaron que un hombre se lance del puente Beijing

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Un joven intentó quitarse la vida este martes por la tarde, personal de policial se percató que se encontraba en el tercer nivel del distribuidor Beijing. Se encontraba sentado al borde del puente, lo cual generó la alarma de los transeúntes.

Según el reporte preliminar de la Policía, los transeúntes habían alertado a los guardias que realizan rondas en el lugar, de esta forma llegó personal policial para tratar de evitar la tragedia. Pero fue un conductor que pasaba por el tercer nivel, quien detuvo su motorizado y conversó con el hombre.

"Estuve acá pasando con mi movilidad, cuando ví al joven sentado en el borde del puente, se notaba que estaba indeciso. Se bajó a la plataforma para lanzarse, estaba llamando a su familia (...) Otro muchacho vio lo que pasaba, y se dio cuenta que este hombre no me haría caso, agachado sin que lo viera se acercó y me ayudó a rescatarlo. Con ayuda de otras personas logramos ponerlo en un lugar seguro, se nota que está en estado de ebriedad", contó una de las personas que ayudaron a rescatarlo.

Ciudadanos evitaron que un hombre se lance del puente Beijing. Foto: Red Uno

Ciudadanos evitaron que un hombre se lance del puente Beijing. Foto: Red Uno

Ciudadanos evitaron que un hombre se lance del puente Beijing. Foto: Red Uno

Cargando...

Otro conductor que circulaba por el distribuidor Beijing, ayudó a evitar una tragedia. Junto a otro ciudadano se percataron que el suicida se encontraba en estado de ebriedad, de inmediato ambas personas tomaron una acción de seguridad para evitar que se arroje.

"Lo vi sentado y entonces me dí la vuelta con el auto. Para ayudar a rescatarlo me metí prácticamente debajo del auto, esto para que no me vea, yo lo agarré por detrás del cuello y los brazos, para que no se lance, intentó arrojarse, casi nos caemos todos. Con la ayuda de otras personas más logramos evitar la tragedia, lo pudimos levantar, pese a esto quería lanzarse. Lo tuvimos que retener hasta que llegue la Policía", contó.

Lo sucedido ahora está bajo investigación para determinar los motivos. De acuerdo a declaración de testigos, cuando hablaba por teléfono con su familia esta le decía "que se lance".