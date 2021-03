Manfred anunció denuncia formal contra el Presidente del TED

Cochabamba, Bolivia

Manfred Reyes Villa, candidato a la alcaldía por la alianza “Súmate”, anunció a los medios de prensa que un abogado se constituirá ante el Ministerio Público, en la Sede de Gobierno, con el objetivo de presentar una denuncia formal contra el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED), Humberto Valenzuela.

La denuncia surge a raíz de las declaraciones de Valenzuela, indicando que el tema de la residencia de un candidato se mantiene como un tema pendiente, mismo que debe ser revisado por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

"No es posible que el presidente del TED actúe de esa manera, esto no puede quedar así, no puede ser que minutos antes de iniciar un proceso electoral diga que quedan cosas pendientes, no queda nada pendiente. Una vez que el tema precluyó no hay nada que observar", indicó Reyes Villa.