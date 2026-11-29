El Ministerio Público investiga un presunto feminicidio y homicidio registrados el sábado 28 de noviembre en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni, donde una mujer y un hombre perdieron la vida tras recibir impactos de arma de fuego. Un funcionario de la Policía Boliviana fue aprehendido como principal sospechoso del doble crimen.

El fiscal departamental de Beni, Orlando Aramayo, informó que las primeras investigaciones apuntan a un hecho de violencia relacionado con un presunto conflicto sentimental, aunque las circunstancias todavía deben ser esclarecidas.

"Los reportes policiales informan de un doble crimen en el cual se registra un feminicidio y un homicidio. Los informes preliminares que se han realizado indican que sería un crimen pasional", manifestó la autoridad.

Las víctimas fueron identificadas y murieron por disparos

De acuerdo con los reportes preliminares, las víctimas fueron identificadas como Durley Chao Callau y Omar Guajia, quienes perdieron la vida el sábado, cerca del mediodía.

El hecho se registró en el barrio San Vicente, sobre la calle Ejército, en la ciudad de Trinidad, según la información difundida por las autoridades.

El fiscal Aramayo señaló que la autopsia realizada a la mujer estableció que recibió siete impactos de bala.

Al momento de conocerse el informe preliminar, todavía se aguardaban los resultados de la autopsia del hombre para completar los elementos de investigación.

Un funcionario policial fue aprehendido

Las primeras actuaciones investigativas identificaron a Luis Alexis C. R., integrante de la Policía Boliviana, como el principal sospechoso de ambas muertes.

El funcionario fue aprehendido y trasladado a dependencias policiales, donde permanece mientras se desarrollan las investigaciones.

"Se encuentra aprehendido en celdas policiales", confirmó el fiscal departamental de Beni.

Las autoridades buscan establecer las circunstancias en las que ocurrieron los disparos, así como los antecedentes que permitan determinar el posible móvil del hecho.

Fiscalía aguarda informes para definir su situación jurídica

Aramayo explicó que el Ministerio Público espera recibir los informes del investigador asignado al caso, además de los resultados de las actuaciones forenses.

Una vez reunidos los elementos correspondientes, se determinarán las acciones procesales y la audiencia cautelar en la que una autoridad judicial deberá resolver la situación del sospechoso.

La investigación se desarrolla por los presuntos delitos de feminicidio y homicidio, sin que hasta el momento se haya establecido judicialmente la responsabilidad del funcionario aprehendido.