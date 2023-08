Multitudinaria asistencia en la Feria del Libro de La Paz por el día de ingreso libre

La Paz, Bolivia

Desde las 10:00 de este lunes 7 de agosto, la Feria Internacional del Libro de La Paz (FILLP) se llenó de visitantes por el día de ingreso libre que se efectúa desde hace varios años. La jornada gratuita se realiza en conmemoración del 6 de Agosto, Día de la Independencia de Bolivia, pero al trasladarse el feriado de domingo a lunes, se optó por hacer lo propio en la feria.

“Ya es una tradición que celebremos a Bolivia en su aniversario y le damos como un plus al pueblo paceño que no se pague la entrada ese día, porque normalmente ingresan libremente los menores de 12 años y los mayores de 65, pero hoy no paga nadie; así que no hay pretexto para no venir”, resaltó el presidente de la Cámara Departamental del Libro de La Paz (CDLLP), David Pérez.