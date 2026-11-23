El presidente de la Junta Departamental de Padres de Familia de La Paz, Richard Flores, exigió una reforma urgente del sistema educativo tras los resultados del informe de la Unesco, que evidencian dificultades en el aprendizaje de matemáticas y comprensión lectora de los estudiantes bolivianos.

Flores señaló que existe una profunda preocupación entre las juntas departamentales de padres de familia de los nueve departamentos. Según los datos mencionados por el representante, uno de cada diez estudiantes logra asimilar matemáticas y casi dos de cada diez comprenden lo que leen.

El dirigente atribuyó estos resultados a problemas estructurales del sistema educativo y cuestionó que el magisterio priorice sus demandas sectoriales antes que la actualización de metodologías y técnicas de enseñanza.

"Más están dedicados a las luchas sectoriales sin sentido, en vez de luchar y promover e impulsar nuevas técnicas, metodologías y actualizaciones", manifestó.

Ante este panorama, anunció que las representaciones departamentales analizan declararse en estado de emergencia y convocarán a un ampliado nacional durante esta semana para definir las acciones que asumirán.

Otro de los puntos de preocupación es la posible ampliación del calendario escolar debido a los conflictos del magisterio. Al respecto, Flores aseguró que en La Paz el 98% de los maestros de base asistió con regularidad a las unidades educativas durante los tres días de paro, por lo que considera que no correspondería extender las labores escolares en el departamento.

Sin embargo, indicó que en otros departamentos el nivel de acatamiento habría alcanzado entre el 30% y 40%, situación que perjudica el avance académico de los estudiantes.

"El más perjudicado de este posible alargue del calendario escolar siempre va a ser nuestros estudiantes", sostuvo, al mencionar especialmente a los alumnos de sexto de secundaria que postulan a institutos de educación superior.

El representante de los padres de familia advirtió que se analiza presentar una acción popular para defender el derecho a la educación y evitar que las medidas de presión del magisterio continúen afectando el desarrollo de las clases.

"Ya estamos cansados de que cada vez una organización, otra organización estén perjudicando y atentando contra los derechos de los estudiantes. Ya no tiene que haber paro", afirmó.