Cargando...

El Senado determinó la postergación de la aprobación de tres contratos de servicios petroleros que "pone en riesgo $us 504 millones de inversión”, alertó este domingo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina.

“No es una buena señal, la población no está contenta con esto, porque no se pueden frenar estos proyectos, hay una responsabilidad de la Cámara Alta de aprobar estas leyes”, reclamó la autoridad.

Los proyectos de ley paralizados son: Exploración en las áreas de Sayurenda, localizada en el departamento de Tarija, en la que se prevé una inversión de $us 57,4 millones; Carandaiti, ubicada en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz, donde está prevista una inversión de $us 194 millones, y Yuarenda, situada en el departamento de Tarija, que demandará una inversión de $us 252 millones.

“No es posible que estos proyectos de ley se posterguen sin razón alguna, no hay excusa posible para lo que sucedió en la Cámara Alta”, afirmó Molina.

Cargando...

Además, “estamos hablando de ingresos para el país en términos de regalías, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) e ingresos para el Tesoro General del Estado (TGE), para los municipios, gobernaciones y universidades”, dijo.

Según Molina, otro factor que se debe considerar, que no fue evaluado en su verdadera dimensión en el Senado, tiene que ver con que “sin gas no hay industrialización, no hay proyectos, la electricidad necesita gas, el sector industrial necesita gas, el GNV necesita gas, las familias bolivianas necesitan gas”.