"Silencios que matan": Matilde fue agredida repetidamente y obligada a tomar ácido

Cochabamba, Bolivia

Matilde de 28 años es madre de dos adolescentes de 14 y 15 años, tiene dos ocupaciones, trabaja vendiendo verduras en el mercado de Uspha Ushpa y se dedica a la confección de prendas de vestir.

Pero el fin de semana su pareja de 34 años le arrojó ácido en el rostro y le obligó a beber esta sustancia química, mezclada con agua, en un arranque de celos y presumiblemente en estado de ebriedad.

La joven quedó con terribles lesiones, quemaduras de segundo grado en boca, lengua y tráquea, tiene 24 días de impedimento, las agresiones se registraron en su domicilio, en el barrio Minero San Juan, al sur de la ciudad.

“Mi hermana era callada, no nos decía nada. Ella no estudió, trabajaba vendiendo verduras en el mercado de Uspha Uspha (…) No tenemos dinero para pagar los medicamentos, nosotros somos del campo, yo soy de Santa Cruz, pedimos ayuda porque los medicamentos son caros”, dijo su hermano.