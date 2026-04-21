Soruco anuncia coordinación con alcaldes y Gobierno tras contundente victoria en Tarija

La gobernadora electa de Tarija, María René Soruco, confirmó que iniciará de forma anticipada el trabajo de gestión, sin esperar su posesión oficial prevista para el 4 de mayo, luego de lograr una amplia victoria electoral que supera el 70% de los votos.

En sus primeras declaraciones tras conocerse los resultados, Soruco aseguró que desde este martes comenzará a coordinar acciones con los municipios del departamento, así como con el Gobierno central, con el objetivo de avanzar en proyectos prioritarios.

“No queremos esperar, lo que se viene es fuerte y requiere trabajo inmediato”, afirmó.

La autoridad electa enfatizó que su administración buscará construir gobernabilidad a través de la ejecución de programas y proyectos, dejando de lado las diferencias político-partidarias. En ese sentido, destacó la importancia de trabajar de manera conjunta con los 11 alcaldes de Tarija, más allá de afinidades políticas.

Entre las principales necesidades identificadas, Soruco mencionó la falta de servicios básicos en varios municipios, como alcantarillado y energía eléctrica, aspectos que —según indicó— serán atendidos con prioridad en su gestión.

Asimismo, expresó su disposición a coordinar con el Gobierno nacional y señaló que buscará establecer contacto con el presidente para gestionar recursos que permitan fortalecer el desarrollo del departamento. “Queremos apalancar recursos y trabajar de manera articulada por Tarija”, sostuvo.

Finalmente, la gobernadora electa manifestó su emoción por el respaldo ciudadano recibido en las urnas, calificando el resultado como “contundente” y asegurando que trabajará para responder a la confianza depositada por la población tarijeña.

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