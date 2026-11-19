La Empresa Misicuni informó que tres laboratorios independientes no detectaron presencia de mercurio en las muestras de agua recolectadas en el río Serkheta, el embalse de la represa y la planta de tratamiento de agua potable. Los análisis también descartaron la presencia de otros metales pesados evaluados, en medio de las denuncias sobre una posible contaminación vinculada a actividades mineras en la cuenca.

El gerente de la empresa, Adrián Murillo, explicó que los primeros muestreos se realizaron el 10 de noviembre en el río y en el embalse. Posteriormente, el 12 de noviembre se recolectaron cuatro muestras en puntos estratégicos, con la presencia de representantes de la prensa y autoridades.

Las muestras fueron tomadas en el río Serkheta, en dos sectores del embalse y en la planta de tratamiento de agua potable. Murillo remarcó que los resultados de un laboratorio de Oruro reportaron que la presencia de mercurio estaba por debajo del límite de detección.

Además, el lunes se efectuó un nuevo muestreo en el río y el embalse para contrastar los resultados. Las muestras fueron enviadas a Electrolab, laboratorio que tiene un convenio con la Universidad Técnica de Oruro (UTO). El informe estableció que los niveles se encuentran por debajo del límite permitido por la norma NB 512, que fija el parámetro en 0,001, según detalló el gerente.

“Gracias a todos los ensayos que hemos realizado, no existe la presencia de mercurio”, afirmó Murillo. También precisó que el último análisis incluyó la evaluación de 14 metales pesados que podrían llegar al embalse a través de actividades mineras.

La recolección de muestras. Foto: Empresa Misicuni

Las denuncias surgieron a inicios de noviembre, cuando la asambleísta departamental Claudia Martínez alertó sobre la presencia de campamentos mineros a cielo abierto en la cuenca del río Serkheta, uno de los afluentes que alimentan la represa. La autoridad advirtió sobre la existencia de más de 30 lagunas de sedimentación minera que podrían representar un riesgo de contaminación.

Ante esta situación, Misicuni anunció que se sumará a la denuncia presentada ante la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) ante la Fiscalía por presuntas actividades de minería ilegal en la cuenca.

Fortalecerán los controles

La empresa también anunció que reforzará la vigilancia de la calidad del agua mediante el fortalecimiento de su laboratorio y el trabajo conjunto con el Centro de Aguas y Saneamiento Ambiental de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).

Asimismo, prevé realizar una consultoría especializada para evaluar las condiciones de los afluentes que alimentan el embalse e implementar controles periódicos de metales pesados, incluido el mercurio, una vez que su laboratorio cuente con las habilitaciones técnicas correspondientes.

Estos controles serán complementados con análisis de laboratorios externos independientes para contrastar los resultados. Misicuni aseguró que mantendrá sus controles habituales y que los informes presentados estarán disponibles para conocimiento de la población, con el objetivo de brindar certidumbre sobre la calidad del agua destinada al abastecimiento de Cochabamba.