La sequía que afecta al departamento de Oruro golpea gravemente a las familias campesinas y provoca la muerte diaria de hasta 130 cabezas de ganado camélido por la falta de agua y forraje. Ante el agravamiento de la situación, la Gobernación anunció que declarará desastre departamental la próxima semana para gestionar recursos y asistencia del Gobierno nacional y de la cooperación internacional.

El gobernador de Oruro, Edgar Sánchez, informó que actualmente 34 de los 35 municipios del departamento se encuentran declarados en emergencia por la falta de agua. Explicó que inicialmente eran 20 municipios afectados, pero la situación se extendió y las medidas asumidas hasta ahora resultaron insuficientes.

"Hoy son 34 de los 35 municipios que están declarados totalmente en emergencia por falta de agua, sequía, y lamentablemente esto está causando una serie de mortalidades en diferentes animales, especialmente en el ganado camélido", señaló.

De acuerdo con la evaluación departamental, entre 100 y 130 camélidos mueren diariamente debido a las condiciones climáticas adversas. Esta situación representa un duro golpe para la economía de las comunidades rurales, donde la crianza de estos animales constituye una de las principales fuentes de ingresos de las familias.

Gobernación destinó Bs 5 millones para atender la emergencia

Sánchez explicó que la Gobernación desplegó más de diez cisternas para trasladar agua a los municipios afectados y garantizar, en la medida de lo posible, el consumo de los animales. Sin embargo, reconoció que esta asistencia no alcanza para cubrir las necesidades del departamento.

Además, informó que se destinaron alrededor de cinco millones de bolivianos para adquirir forraje, afrecho, heno y vitaminas, con el objetivo de recuperar al ganado que está debilitado por la falta de alimento y agua.

"Hemos invertido alrededor de 5 millones de bolivianos para poder comprar forraje, afrecho, heno y también vitaminas para recuperar a nuestro ganado que lamentablemente está sufriendo este fenómeno climático. Y esto, como le digo, no es suficiente. Eso solamente es paliativo", manifestó.

El gobernador indicó que durante los próximos días se entregará este apoyo a las familias campesinas, aunque insistió en que se requiere una intervención de mayor alcance para evitar que continúe la pérdida de animales.

Declaratoria de desastre permitirá solicitar apoyo nacional e internacional

La autoridad departamental anunció que la declaratoria de desastre se concretará en los próximos días, una vez que se cumplan los procedimientos y requisitos establecidos por la normativa.

Explicó que esta medida permitirá que el Gobierno central y los organismos de cooperación internacional puedan movilizar recursos económicos y logísticos para atender la emergencia.

"El desastre departamental significa que ya no solo el departamento puede invertir, sino también la cooperación y el gobierno nacional, que es la cualidad que estamos buscando en los siguientes días", sostuvo Sánchez.

Según el gobernador, la asistencia podría activarse de manera inmediata, dependiendo de la voluntad y coordinación de las instituciones correspondientes, entre ellas Defensa Civil y los ministerios involucrados.

Señaló que el departamento necesita principalmente forraje y vitaminas para recuperar al ganado camélido, ovino y vacuno. También remarcó que el suministro de agua mediante cisternas debe mantenerse para atender a las familias de las comunidades afectadas.

Diciembre y enero serán los meses más críticos

La preocupación de las autoridades aumenta debido a los pronósticos climáticos. Sánchez indicó que, de acuerdo con las previsiones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la sequía podría continuar y diciembre y enero serían los meses más críticos..

Aunque se registraron algunas lluvias esporádicas durante el fin de semana, el gobernador advirtió que estas precipitaciones no serán suficientes para recuperar los pastizales y garantizar alimento para los animales durante los próximos meses.

"Sí, según los pronósticos, diciembre y enero van a ser los meses más críticos", afirmó.

Frente a este panorama, la Gobernación también trabaja con el Programa de Naciones Unidas para elaborar un plan integral que permita enfrentar la crisis del agua a mediano y largo plazo. La propuesta contempla acciones para los próximos cinco y diez años, con el propósito de evitar que las comunidades dependan únicamente de medidas de emergencia.

Sánchez reconoció que actualmente las respuestas son principalmente paliativas y que el departamento necesita una planificación estructural para garantizar el acceso al agua.