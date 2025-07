Tuto: “Yo hice exploración (de gas) y quisieron criminalizarme por eso. Merecía medalla, no juicio”

“Me hicieron juicio para que me vaya, pero me quedé a dar la cara; enjuiciaron a los ejecutivos de las petroleras, instrumentalizaron los juicios, por eso ya no hubo más exploración”, dijo Jorge Quiroga en entrevista en la Caja Negra de UNO DECIDE.

“Les gané el juicio, por eso quisieron cerrar el caso, por saber que por falsa denuncia, se seguiría en instancias internacionales y ellos querían salvarse de la contrademanda”, dijo el candidato presidencial por Libre.

Indicó que en su gestión se hizo exploración de gas y que quisieron criminalizarlo por eso. “El beneficio era enorme, merecía medalla, no juicio”, subrayó el candidato presidencial. “La locura fue enjuiciar la exploración de gas”, aseguró.

