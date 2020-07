Vecinos bloquearon el ingreso al cementerio, tras acuerdo con la Alcaldía levantaron la medida

Cochabamba, Bolivia

Vecinos de la OTB Bartolomé Guzmán en horas de la mañana bloquearon todos los ingresos al Cementerio General, rechazando la construcción de un nuevo horno crematorio, las fosas comunes e incineraciones de más cuerpos.

Señalaban que debido al intenso trabajo en el campo santo, específicamente del horno crematorio se sentía un olor fétido, que llegaba hasta sus hogares.

“No queremos fosas comunes, no queremos más cremaciones. Tememos por nuestra salud (…), hay gente mayor, niños, personas discapacitadas. Nos han traído muertos de varias provincias, habiliten otro cementerio. No vamos a permitir más porque el cementerio ya está colapsado”, reclamaban.

El Secretario de Gobernabilidad de la Alcaldía, Edwin Paredes se apersonó al lugar para dialogar con los movilizados, les indicó que el crematorio opera cuatro veces por día. Acordaron reunirse con la Alcaldía y el Servicio Departamental de Salud (Sedes) el lunes para conocer los protocolos y las medidas de bioseguridad en los sepelios.

Durante entrevista con El Mañanero Paredes señaló que se cuenta con la ficha ambiental correspondiente e indicó que no existe contaminación ambiental respecto al cremado de cuerpos.

“Sólo se creman cuatro cuerpos al día, se ha realizado una planificación para enterrar a los difuntos (…) Nosotros hemos recortado una situación que no era correcta, venían de otras provincias, municipios y departamentos. En coordinación con el Sedes dijimos ¡Ya no más! Este cementerio general es municipal no departamental”, acotó.