Video: Santiguándose Crístofer acusó a sus torturadores en Chonchocoro antes de morir

En una audiencia a cargo del juez Erick Espinoza, que se llevó a cabo en el Juzgado Mixto de Viacha, el teniente Wilson P., fue enviado el miércoles a la cárcel por el lapso de cuatro meses con detención preventiva, imputado por la muerte de Cristofer Quispe, el interno que sufrió torturas y vejámenes la misma semana que saldría en libertad de la cárcel de Chonchocoro.

La defensa del policía presentó como evidencia un video que muestra a Cristofer horas antes de morir, mientras que el mismo Wilson le grababa cuando funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Viacha le realizaban inspecciones a su cuerpo, el cual presentaba evidentes signos de violencia en el rostro y otras partes de su cuerpo.

La mañana del 16 de octubre, Quispe balbuceaba con mucha dificultad “el 'Muerto' me ha hecho”, dirigiéndose al teniente que lo grababa y a la vez persignándose.

“Yo le he dicho, ‘tengo mi familia’. ‘Me vale…’, me ha dicho”, se escucha decir al joven de 27 años que fue asesinado tras cumplir condena de dos años y no contar con los 200 bolivianos que necesitaba para el trámite.