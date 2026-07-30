Vivir en una cabina: Choferes pasan días sin agua ni baño a la espera de diésel

En los distintos surtidores del país, la desesperación ha llegado al extremo de las lágrimas. Decenas de conductores se ven obligados a "vivir" dentro de sus camiones durante días y noches enteras, en condiciones precarias y con el temor constante de ser víctimas de la delincuencia.

Sin acceso a baños públicos, duchas o alimentación adecuada, los transportistas pasan las horas cuidando sus herramientas de trabajo en filas kilométricas que parecen no avanzar. "Da rabia, bronca... no se puede estar con la familia, nada. Todos los días tenemos que estar tras el surtidor. Es una pena, es una lástima esto", relató un chofer visiblemente afectado, quien rompió en llanto al confesar que lleva tres días esperando para cargar diésel.

El conductor explicó el impacto en la cadena de suministro: "Nosotros estamos transportando trigo para las molineras y estamos totalmente perjudicados. El productor allá está esperando los camiones y no hay. La fila es interminable y no sabemos hasta cuándo va a durar".

Un costo diario insostenible

A la par del perjuicio laboral, el gasto diario para sobrevivir en las calles está afectando los pocos recursos que les quedan. Para realizar sus necesidades fisiológicas básicas o conseguir alimento, los choferes deben ingeniárselas en zonas donde no existen las condiciones.

"Nos vamos al mercado en micro. Un pasaje de tres bolivianos de ida y tres de vuelta son seis; sumado a un boliviano para usar un baño, ya son siete bolivianos solo para una necesidad. ¿Y para bañarse? Nada que ver, estamos así sucios", lamentó otro transportista atrapado en la fila.

Los afectados coinciden en que la situación ha rebasado la capacidad de tolerancia del sector y rechazan los discursos oficiales que aseguran que el abastecimiento se está normalizando. "Ya es hora de que las autoridades solucionen esto de una vez. No más mentiras de que ya está normal. Esta cuestión del combustible está a nivel nacional, no es solo aquí en Santa Cruz", protestó el conductor.

El sector transporte exige respuestas y soluciones urgentes e inmediatas a los ministerios correspondientes y a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), advirtiendo que las bases se encuentran en estado de emergencia y que no pueden seguir sosteniendo una espera que arriesga su salud y su seguridad.

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