Wilson Condori podría sufrir amputación de brazo a causa de un tatuaje

La Paz

Según el relato de Wilson, en diciembre de 2021 decidió hacerse un tatuaje en el brazo impulsado por los amigos, posteriormente le salieron esquirlas en medio de los tatuajes, él desconoce el motivo del por qué, su cuerpo reaccionó de esa manera, visitó médicos y nadie le da certeza del cómo solucionar ese problema.

“Por la influencia de los amigos me dejé llevar, entonces me hice hacer un tatuaje pensando que los tatuadores eran buenos, lamentablemente cometí un error y la verdad no sé cómo solucionarlo”, manifestó Wilson.