Doña Alicia de 63 años sufrió un accidente al escapar de un incendio, desde entonces quedó postrada

Santa Cruz

Un incendió de magnitud se suscitó el pasado año en el negocio de dona Alicia Escalante, ella escapó, pero cayó y se fracturó las dos piernas, especialmente quedó comprometido el tobillo de su pierna derecha, desde entonces quedó postrada en cama, debido a que no cuenta con recursos económicos para poder acceder a su operación.

Entre lágrimas doña Alicia piensa que lo mejor para su esposo y su familia, es que ella falleciera ya que cree que es una carga, al no poder volver a sus actividades, ni contribuir en el hogar.

“Debo morir yo para que sirvo, a veces digo por qué no me muero más bien”, manifestó doña Alicia quien siente una impotencia al no poder recibir una atención médica debido a la falta de dinero.