"El Anfitrión" cerró con broche de oro en la divertida noche de Grisel

Santa Cruz, Bolivia

Este viernes, 22 de diciembre, a poco de celebrar la Navidad, vivimos la última noche de "El Anfitrión, Sabores Mágicos", que estuvo a cargo de Grisel Quiroga junto a Coca-Cola.

La velada comenzó con la presentación musical de Alejandro Serrate al ritmo de los villancicos y el baile de los "lindos chiquillos", cuatro sensuales bailarines que alegraron la velada de Grisel.

Las afortunadas invitadas fueron el grupo de amigas "Las princesas", elegidas luego de enviar su video. Así, Teodora, Nilda, Susy y Kelly "coronaron" a Grisel como su reina.

En la mesa las esperaban Alan, Alejandro, Chichi y Vanesa, la hermana de Grisel.

El menú de la noche se inició con salchipapa ¿Por qué? Esta es la explicación de Grisel:

"Cada familia está pasando una situación. A veces hay mucha presión para gastar, comprar, hay gente que se endeuda o sufre por no poder poner algo caro. Eso no es el espíritu de la navidad, ni el regalo, ni la cena de navidad. No se estresen con la plata, relájense, estén con la familia, pásenla bonito", afirmó.