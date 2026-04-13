Otto Ritter en "Que No Me Pierda": El candidato de 'Santa Cruz Para Todos' comparte su estrategia final en Red Uno

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz entra en su recta final y la tensión política alcanza su punto máximo. Esta noche, el programa "Que No Me Pierda" (QNMP) contará con la presencia exclusiva de Otto Ritter, candidato por la agrupación 'Santa Cruz Para Todos', quien se someterá a una entrevista clave a pocos días de la votación definitiva.

El análisis tras el Gran Debate

La visita de Ritter se produce apenas 24 horas después de haber protagonizado el Gran Debate contra su oponente, Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre. Tras un cruce de ideas que dejó mucha tela que cortar, el candidato llega a las pantallas de Red Uno para profundizar en los pilares de su plan de gobierno y responder a las interrogantes que quedaron pendientes tras el encuentro frente a frente.

Durante el programa, se espera que Ritter detalle sus proyectos de gestión para el departamento, buscando consolidar el voto de los indecisos en un escenario electoral que se presenta sumamente competitivo.

Rumbo al domingo 19 de abril

Bolivia se prepara para una jornada democrática crucial. Este domingo 19 de abril, Santa Cruz —junto a otros cuatro departamentos del país— acudirá a las urnas para la segunda vuelta electoral, proceso que definirá quién llevará las riendas de la gobernación durante el próximo periodo.

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