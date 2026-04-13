TEMAS DE HOY:
FELCC ACCIDENTE AÉREO Balacera en la Radial 26

28ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

23ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Que no me pierda

Otto Ritter en "Que No Me Pierda": El candidato de 'Santa Cruz Para Todos' comparte su estrategia final en Red Uno

Tras el intenso cara a cara frente a Juan Pablo Velasco en el Gran Debate, Ritter visita esta noche los estudios de la Red Uno para presentar sus propuestas decisivas rumbo al balotaje de este domingo.

Milen Saavedra

13/04/2026 19:32

Otto Ritter en "Que No Me Pierda": El candidato de 'Santa Cruz Para Todos' comparte su estrategia final en Red Uno
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

La carrera por la Gobernación de Santa Cruz entra en su recta final y la tensión política alcanza su punto máximo. Esta noche, el programa "Que No Me Pierda" (QNMP) contará con la presencia exclusiva de Otto Ritter, candidato por la agrupación 'Santa Cruz Para Todos', quien se someterá a una entrevista clave a pocos días de la votación definitiva.

El análisis tras el Gran Debate

La visita de Ritter se produce apenas 24 horas después de haber protagonizado el Gran Debate contra su oponente, Juan Pablo Velasco, de la alianza Libre. Tras un cruce de ideas que dejó mucha tela que cortar, el candidato llega a las pantallas de Red Uno para profundizar en los pilares de su plan de gobierno y responder a las interrogantes que quedaron pendientes tras el encuentro frente a frente.

Durante el programa, se espera que Ritter detalle sus proyectos de gestión para el departamento, buscando consolidar el voto de los indecisos en un escenario electoral que se presenta sumamente competitivo.

Rumbo al domingo 19 de abril

Bolivia se prepara para una jornada democrática crucial. Este domingo 19 de abril, Santa Cruz —junto a otros cuatro departamentos del país— acudirá a las urnas para la segunda vuelta electoral, proceso que definirá quién llevará las riendas de la gobernación durante el próximo periodo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla: duelo de voces

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD