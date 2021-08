Tuto Quiroga: "La justicia y el Ministerio Público están sometidos a los gobiernos de turno"

Cargando...

La Paz, Bolivia

Continúan las repercusiones. El expresidente del país, Jorge Tuto Quiroga, afirmó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) evidenció que la "justicia y el Ministerio Público" están sometidos a los gobiernos de turno. Además, aseguró que en Bolivia no existen las garantías para llevar adelante un debido proceso judicial.

"El informe nos dice que la justicia es disfuncional y está sometida a los gobiernos de turno, no existen debidos procesos, se inventan tipificaciones como sedición y terrorismo. Lo hizo el exministro Murillo, lo hacen ahora con Jeanine Áñez para perseguir opositores, abusan de las detenciones preventivas", sostuvo Tuto, en una entrevista la noche del miércoles en el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Indicó que tanto en la gestión de Evo Morales y en la administración transitoria de Jeanine Áñez se vulneraron los derechos humanos como en los casos de Senkata, Sacaba, Montero, Cochabamba, la Caravana del Sur y de los mineros.

Para el exmandatario, 14% de los jueces en Bolivia son de carrera, lo que quiere decir que seis de cada siete jueces son improvisados. En la Fiscalía solamente el 20% son de carrera, que se traduce en que cuatro de cinco fiscales también están de manera colaborativa, según opinó.

Cargando...

Tuto Quiroga dijo que el presidente Luis Arce tiene el desafío de avanzar adelante con la tarea de reformar la justicia y la gestión para la llegada de las vacunas contra el Covid-19, o ver hacia el "retrovisor de Evo Morales, con una agenda impuesta, negar el fraude electoral y no reconocer la candidatura ilegal de Morales en 2019".

"Es hora de reconstruir Bolivia, reformando la justicia y reconociendo lo que pasó", puntualizó Quiroga en QNMP.