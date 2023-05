Último: Firma de la carta póstuma no sería del interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro

Cargando...

Santa Cruz

Una comparación a varias firmas efectuadas por el fallecido interventor del Banco Fassil, Carlos Colodro, revelaría que la firma efectuada en su supuesta carta póstuma, no es la misma.

El programa Que No Me Pierda, mostró en sus imágenes la comparativa de los documentos, en primera instancia entre la supuesta carta póstuma de Carlos Colodro, y un documento recientemente firmando por el interventor, donde se puede apreciar que no son las mismas.

También se pudo efectuar la misma comparación, entre la presunta carta póstuma que estuviera manuscrita, el documento recientemente firmado por el fallecido y un billete de 20 bolivianos, que justamente firmó Colodro cuando presidía el Banco Central de Bolivia (BCB).

En los billetes de 20 bolivianos se puede apreciar la firma de Carlos Alberto Colodro, ya que él era en aquel entonces el gerente general de Banco Central de Bolivia (BCB).

Las firmas tanto del documento recientemente firmado, como del billete de 20 bolivianos coinciden, sin embargo, la firma de la carta póstuma no coincide ni con el último documento, ni con el billete de 20 bolivianos, tal como usted lo puede apreciar.

La comparativa se efectuó con documentos oficiales que firmó en vida Carlos Colodro.