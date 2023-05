"¡Vine a invitar a un Casting! ¡Y terminé sudando!", aseguró Ronico en el QNMP

Cargando...

Bolivia

El conductor del programa más regalón de la televisión boliviana, Ronico Cuéllar, invitó a participar del casting que arrancará este 26 de mayo. Pero nunca esperó que la entrevista en el QNMP diera un giro de 180 grados.

Thalma Roca fue la encargada de dirigir una entrevista con preguntas capciosas que pusieron en apuros, en más de una oportunidad a Ronico, que dejó boquiabiertos a todos con las respuestas.

¿Qué pasó? Las preguntas fueron hechas por Thalma, quien le remarcó al carismático presentador que debía responder sin falta. “Hoy estás en QNMP y ahora tocan las preguntas capciosas”, aseguró Roca.

Los papeles se invirtieron y ahora Ronico debía contestar las preguntas, donde no hay respuestas erróneas, sólo lo que “100 Bolivianos Dicen”.

Ronda de preguntas

“¿Qué excusa le darías a tu ex pareja para volverla a ver? Ummm, tenemos que hablar por el niño, eso sería en mi caso (…) No es mi última ex, pero es la única que todos mencionan”, dijo jocosamente.

Y estas fueron las tres opciones del presentador: “Tenemos que hablar por el niño (si tienen hijo), ¿Te acordás de la plata que te presté?, tengo tu ropa en el ropero ¿Que la hago?”, ¿Con Cuál te identificas?

En el set del QNMP empezaron las preguntas ingeniosas, y Ronico terminó sudando con la siguiente pregunta: ¿Quién es tu presentadora favorita de la Red Uno? La respuesta tuvo una divertida respuesta.

“¡Me están haciendo sudar en este programa! ¡Yo no vine a sudar! Vine a invitar a un casting, para ‘100 Bolivianos Dicen’, esa pregunta no se vale. Solo puedo dar mi top 3, Thalma Roca (…) Cecilia Bellido, Desiré Durán y Grisel Quiroga”, indicó mascullando.

“¿Qué parte de tu cuerpo te depilas? Puedo decirlo, bueno, mis genitales”, respondió y dejó a toda la audiencia boquiabierta. Roca aseguró que nunca esperó esa respuesta, “he quedado sin palabras, yo esperaba que me digas la barba”.

“¿Cuántas novias tuviste? Tuve sólo seis novias” aseguró. “¿Oficiales?”, remarcó Thalma. “Oficiales no, porque yo a las autoridades las respeto. No son mi tipo tampoco, no tengo nada en contra, pero novias tuve seis”, dio la vuelta humorísticamente.

¡¡¡No te pierdas el Casting!!!

El casting del programa “100 Bolivianos Dicen” de Red Uno de Bolivia, invita a todos los televidentes a participar, ser parte de los grupos seleccionados. Todo arrancará este viernes 26 de mayo en La Paz, Cochabamba.

El domingo 28 de mayo será en Santa Cruz y ahora se suma la capital del folklore, Oruro. Son cuatro ciudades que serán parte del casting.

“Queremos invitarlos a ser parte de ‘100 Bolivianos Dicen’, equipo de cuatro, mayores de 18 años, pueden venir con su familia, grupo de amigos, novios, compañeros de colegio o de universidad”, invitó Ronico Cuélllar.

Te damos las direcciones para que puedas ser parte, en La Paz instalaciones de Red Uno La Paz, calle Romecín Campos Nº 592, zona Sopocachi. Cochabamba en la avenida Uyuni Nº 1029.

Santa Cruz en el estudio Estudio 5 de la Red Uno, Sexto Anillo final avenida Piraí. Oruro Hall de la Gobernación, Plaza 10 de febrero calle presidente montes entre Bolívar y Adolfo Mier.

Rónico invitó a los bolivianos a ser parte de esta aventura, donde puedes ganar 20.000 bolivianos o un viaje todo pagado a la playa.

Vuelve a ver la entrevista: