Vocal Ávila: "Si se confirma lo de Morena, será un problema"

Tras conocerse que el partido Morena, que postulaba al binomio Eva Copa-Jorge Richter, anunció que se retira de la carrera electoral, desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) consideran que podría generar problemas.

"Hasta el momento no se ha formalizado lo de Morena", afirmó el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, en Que No Me Pierda. "Definitivamente nos causa un problema, es diferente a lo que pasó con Nueva Generación Patriótica (NGP) porque en ese momento no teníamos las papeletas impresas. En este momento, ya tenemos las papeletas impresas y distribuidas", agregó.

En ese sentido, dijo que si Morena formaliza la solicitud de renuncia, la Sala Plena analizará la misma. "Lo primero que se tiene que hacer es una instrucción de cambio de logística. Es decir, capacitar a los jurados electorales qué pasa si el ciudadano marca en esa franja, ¿el voto será nulo o una asignación de 0? Vamos a tener que modificar nuestro sistema de cómputo donde ya se tenía el partido y los candidatos que tenían que recibir votos. Este partido no solo tenía una candidata para la presidencia, tenía en circunscripciones uninominales, que son 63. Nos va producir un problema, que será solucionado", explicó.

A la vez, no descartó sanciones para Morena. "Se estaba analizando en Sala Plena y no se tomó la determinación porque no había llegado ninguna solicitud de este tipo. NGP no tuvo sanción porque no estaba impresa la papeleta. Sala Plena cuando conozca esa determinación, lo analizará. Hay varios vocales que plantean la sanción y otro no, se decidirá por mayoría. Sería pagar el costo de la papeleta que le corresponde a esa franja", adelantó.

El costo de las papeletas ronda los 6 a 7 millones de bolivianos y tendría que cancelar la parte que le corresponde al dividir entre 9, dijo Ávila. "Está dentro de las atribuciones de la Sala Plena determinar las sanciones de este tipo. No está en la legislación que un partido tenga un plazo para renunciar o la sanción. Creemos importante normarlo porque desde 2020 se está haciendo costumbre que una semana antes se bajen del proceso electoral que produce un daño en la organización", añadió.

Por otro lado, ante amenazas de sectores, reiteró que quemar y destruir ánforas es un delito electoral que debe ser sancionado. Asimismo, aclaró que hay tres posibilidades de voto: válido, blanco y nulo. Para determinar la asignación de escaños, solo se tomará en cuenta los votos válidos.

