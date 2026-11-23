El consumo de vídeos cortos en internet está muy extendido entre los adolescentes y un nuevo estudio apunta que un tiempo elevado de visionado, unido a un uso adictivo, se asocia a un mayor riesgo de tendencias suicidas, autolesiones y problemas de salud mental.

La investigación de tipo observacional (no establece causa-efecto) que publica Jama Pediatric y encabezaron investigadores chinos se basó en el seguimiento, durante tres años, de más de 18.000 adolescentes (de 10 a 18 años) de China, los cuales informaron de sus comportamientos de consumo de este tipo de vídeos.

El tiempo de visionado y el uso adictivo se clasificaron en cuatro estados de uso: tiempo de visionado bajo – uso adictivo bajo; tiempo de visionado alto – uso adictivo bajo; tiempo de visionado bajo – uso adictivo alto y tiempo de visionado alto – uso adictivo alto.

En comparación con los adolescentes que no declararon ni un tiempo de visionado elevado ni un uso adictivo elevado, la transición hacia ese aumento o el mantenimiento de dichos niveles se asoció con mayores riesgos.

El estudio indica que el 21,4 % de los adolescentes decían dedicar mucho tiempo a ver vídeos cortos (más de 120 minutos al día). Aproximadamente un 4 % declaró haber tenido un intento de suicidio; un 17,3 %, ideas suicidas; y un 6,3 %, autolesiones.

La evolución de los participantes en tres años apunta que muchos adolescentes dejaron de ver vídeos conforme aumentaban la edad o pasaron de niveles altos a otros bajos de uso en los años siguientes.

Los porcentajes totales se mantienen, pero los participantes parecen disminuir el abuso de vídeos con la edad, explicó el catedrático del Psicología de la Universidad de Málaga, Luis Valero, que no participó en el estudio.

Al estudiar la evolución en tres años, se encuentra una correlación con esos suicidios o intentos de suicidios: al avanzar en edad hay más probabilidad de esos y todos los demás problemas evaluados.

Los autores defienden que esa relación se debería a la exposición sucesiva y acumulativa de ese abuso de vídeos, indicó Valero a la plataforma de recursos científicos Science Media Centre.

Valero considera que el estudio es "amplio, correcto metodológicamente y estadísticamente", aunque se podrían haber realizado otros análisis, y los resultados solo muestran parcialmente esa asociación entre el abuso de los vídeos y los suicidios o los intentos de suicidio.

EFE