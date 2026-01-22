Investigan caso de menores benianas que pernoctaban en alojamiento de Cochabamba junto a un "primo" mayor de edad

Un operativo de control preventivo en alojamientos de la Avenida Aroma derivó en el hallazgo de dos adolescentes en situación de alta vulnerabilidad. Las menores, de 15 y 16 años, originarias de Trinidad (Beni), fueron encontradas en una habitación donde pernoctaban sin haber sido registradas legalmente en el libro de huéspedes del establecimiento.

Incoherencias en el testimonio

La Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA) inició una investigación tras detectar versiones contradictorias en las declaraciones de las jóvenes. Según las menores, llegaron a Cochabamba para emplearse como niñeras; sin embargo, el hecho de que estuvieran bajo la tutela de un hombre mayor de edad —quien se identificó como su primo— y que el alojamiento no reportara su presencia, levantó sospechas sobre un posible caso de explotación laboral o trata.

"Se están realizando las intervenciones psicológicas para que se pueda esclarecer todo esto. Hay cierta incoherencia en cuanto a las versiones", afirmó Ximena Rocelio, de la Defensoría.

La intervención fue realizada de manera conjunta por la DNA, la FELCC y la Intendencia Municipal. Además del resguardo de las menores, las autoridades inspeccionaron las condiciones de los establecimientos en el centro cochabambino, encontrando graves irregularidades. El establecimiento omitió el registro de las menores, facilitando su permanencia oculta. Otro local no contaba con la licencia de funcionamiento vigente a la vista. Además, se hallaron bebidas alcohólicas en los frigobares de las habitaciones, pese a estar prohibido por normativa para este tipo de negocios.

Custodia y resguardo

Las autoridades confirmaron que ambas adolescentes permanecerán bajo el resguardo de la Defensoría de la Niñez en un centro de acogida. No serán entregadas a la persona que las acompañaba hasta que sus familiares directos lleguen desde el Beni y se logre descartar cualquier tipo de riesgo para su integridad.

Por su parte, el área legal de la Intendencia anunció sanciones económicas y posibles clausuras para los alojamientos que vulneren las normas de seguridad y permitan el hospedaje de menores de edad sin la debida documentación de viaje y registro oficial.

