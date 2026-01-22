Policía abre investigación de oficio por desaparición de Jessica, vinculada a feminicida de Ingrid

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aperturó este jueves una investigación de oficio por la desaparición de Jessica Guizada Siles, una adolescente de 17 años, cuyo rastro se perdió en 2009 y que fue vinculada con el feminicida Omar Mauricio Alvis, de 43 años.

La decisión policial se activó luego de que el caso tomara relevancia pública por declaraciones de los padres de la joven y su posible relación con el feminicida, quien cumple 30 años de condena en la cárcel de El Abra por el asesinato de Ingrid Liliana en Sacaba.

El director de la Felcc, Johnny Coca, informó que el caso de Jessica fue conocido a través de reportes de medios de comunicación y por versiones directas de los familiares de la desaparecida, situación que derivó en la apertura formal de la investigación.

“Se ha activado el protocolo de búsqueda de personas desaparecidas. Se aperturó un caso de oficio y se coordina con el Ministerio Público para realizar actos investigativos”, señaló.

Coca sostuvo entre los actos investigativos previsto está el precintado de un inmueble para el posterior registro y un rastrillaje por lugares que frecuentaron Jessica y Omar.

El padre de la joven, Raúl Guizada, rompió el silencio tras 17 años y exigió públicamente que Omar y su familia sean investigados por su presunta responsabilidad en la desaparición de su hija.

“El Omar le ha debido asesinar a mi hija. Posiblemente incluso debe estar enterrada acá mismo. Que se haga la investigación para encontrarla”, declaró.

Afirmó que durante más de una década buscó a su hija en Bolivia, Chile y Argentina sin obtener apoyo institucional.

Por su parte, la madre de Jessica desde España también pidió que el caso sea esclarecido y relató que la joven tuvo un hijo antes de desaparecer.

“Hizo desaparecer a mi hija teniendo un hijo con él. Nunca más supimos de ella. Él decía lo mismo que dijo ahora a la familia doliente: que estaba aquí, que estaba allá”, denunció.

