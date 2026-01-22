Hallan arma de fuego dentro de vehículo de lujo relacionado al acribillado del Urubó

Las autoridades policiales localizaron durante la madrugada de hoy un vehículo de alta gama encunetado, el cual coincide con la descripción del motorizado usado en el reciente acribillamiento en el Urubó. El coronel Gilmar Valencia, director de la Felcc (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen), señaló que el hallazgo es fundamental debido a que "las características están relacionadas con el hecho de sangre ocurrido recientemente”.

Durante la requisa inicial, efectivos de Tránsito detectaron la presencia de un arma de fuego oculta en el interior del compartimento del conductor. "Se ha llevado el arma para realizar las pruebas balísticas", informó Valencia al detallar los pasos técnicos que buscan confirmar si fue la herramienta del crimen.

El equipo especializado de laboratorio trabaja sobre la estructura del vehículo para recolectar huellas dactilares y material genético.

