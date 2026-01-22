Exdiputada afirma que no sabe de quiénes son las “narcomaletas” tras presentarse ante la Fiscalía

La exdiputada y actual candidata a concejal, Laura R., se presentó este jueves de manera “voluntaria” ante el Ministerio Público en el marco de las investigaciones por el ingreso de presuntas “narcomaletas” al país, hecho que es indagado por la Fiscalía.

Laura informó que presentó un memorial ante el fiscal del caso, con el objetivo de ponerse a disposición de las autoridades y brindar su declaración informativa cuando sea convocada.

“Me estoy presentando de manera voluntaria, vamos a presentar un memorial aquí con el doctor Giraldes, que es el encargado del caso. Yo lo único que voy a hacer es demostrar mi verdad ante la ciudadanía”, declaró ante los medios de comunicación.

La exdiputada sostuvo que será la justicia la que determine responsabilidades y rechazó las especulaciones que circulan en torno a su persona.

“Aquí la Fiscalía y los entes judiciales se van a encargar de decir cuál es la verdad. Ya basta de supuestos”, afirmó.

Consultada sobre un video del 29 de noviembre, en el que presuntamente aparece vinculada al ingreso de las maletas, la exdiputada evitó referirse al contenido de las imágenes y reiteró su disposición a colaborar con las investigaciones.

“Yo me estoy apersonando a la Fiscalía de manera voluntaria para que se hagan todas las investigaciones correspondientes y se dé con los verdaderos responsables”, respondió.

Ante la pregunta directa sobre la pertenencia de las maletas, la candidata negó tener conocimiento alguno.

“No lo sé. Son supuestos que se van a aclarar con las investigaciones judiciales. Mientras los medios pueden decir lo que quieran, la verdadera realidad se va a ver a través de la justicia”, concluyó.

El Ministerio Público continúa con las diligencias para esclarecer el caso y determinar posibles responsabilidades penales.

